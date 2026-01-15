Mediante un comunicado, el Ejército Nacional informó que en el desarrollo de operaciones de registro y control territorial, tropas de la Décima Brigada entraron en combate con presuntos integrantes del frente ‘Javier Cáceres’ de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, grupo armado más conocido como Los Pachenca, en jurisdicción del departamento de La Guajira.

Como ya lo había adelantado EL HERALDO, dicha ofensiva militar dejó como resultado la incautación de dos camionetas, seis proveedores, 444 cartuchos de diversos calibres, nueve minas antipersona, entre otros elementos de comunicaciones.

El combate se llevó a cabo en un campamento usado por este grupo ilegal en zona rural de Dibulla, La Guajira, el cual tendría una capacidad de alojamiento para 12 personas.

Durante el evento se contó con apoyo de aeronaves de combate de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que, mediante sus artilleros, apoyaron a los soldados en tierra.

En la zona se mantienen desplegadas las tropas del Ejército Nacional, intensificando las operaciones militares que permitan cercar la ubicación del cabecilla alias Nain o Bendito Menor y de una mujer conocida con el alias de bebecita.

Así mismo, se invita a la comunidad a denunciar cualquier hecho sospechoso a través de la Línea 107 contra el terrorismo.

Por otro lado, fuentes extraoficiales indican que la compañera sentimental de alias Naín, conocida como ‘La Bebecita’, habría sido dado de baja en el combate, al igual que un hombre de confianza del cabecilla y narcoinfluencer, sin embargo, la entidad militar le reveló a este medio de comunicación, que no se habrían presentado bajas por parte y parte.