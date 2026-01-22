La candidata del barrio Santa Cecilia, en la zona sur de Sincelejo, fue elegida Reina Popular del 20 de Enero. Elisa Díaz Berrío, la reina saliente que representó al barrio Villa Mady, en ese mismo sector, fue la encargada de imponer la noche del martes la banda y la corona.

La nueva soberana se impuso con su magistral baile del fandango ante las otras 16 aspirantes al título que tuvieron cuatro meses de preparación para la velada que fue antecedida por un concierto que se extendió hasta las 7:00 de la mañana de este miércoles 21 de enero.

A las 17 candidatas el jurado calificador les evaluó el 50% en el baile de fandango (expresión emblemática del folclor sabanero), 30% la entrevista y 20% belleza., tras ello decidió coronar como reina a Michelle Barrios, candidata de Santa Cecilia; la virreina es la del barrio Puerto Escondido; la primera princesa la del corregimiento de Chochó; la segunda princesa el barrio El Bosque y la tercera princesa Calle El Campo.

La virreina se ganó 5 millones de pesos y las princesas 3 millones de pesos cada una, mientras que la reina recibe 8 millones de pesos en efectivo, un anillo de oro, tratamiento de estética facial y un curso de conducción, entre otros.

La Alcaldía de Sincelejo y la Corporación 20 de Enero, en cabeza del alcalde Yahir Acuña Cardales y la primera dama, Sofía Méndez de Acuña, le hicieron un reconocimiento especial a todas las participantes por su compromiso, disciplina y amor por las tradiciones, al tiempo que felicitaron a las ganadoras por representar con orgullo la identidad cultural del municipio.

A su vez le hicieron un reconocimiento especial a los impulsores de la cultura Gabriel ‘El Ñato’ Tabares y Edilberto De la Espriella Estrada, quienes para el 2027 serán los encargados de construir las carrozas de la Reina Central y la Infantil de las festividades enerinas. El compromiso lo asumieron públicamente con el alcalde Yahir Acuña Cardales.