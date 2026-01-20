La lluvia que cayó la noche de lunes 19 de enero sobre algunos sectores de la ciudad de Sincelejo no logró frenar el Fandango Paseao que las Festividades del 20 de Enero programó en honor a Pola Becté, que ahora es ley.

Cientos de ciudadanos de todas las edades bailaron, sin parar, con polleras y velas en manos, entre las avenidas Mariscal Sucre y Las Peñitas al son de las notas de ocho bandas de músicos.

En el recorrido había pendones con apartes de la historia de Pola Becté, la mejor bailadora de fandango en todos los tiempos.

El médico y gestor cultural Róger Padilla Paternina, que es el coordinador de las fiestas, al igual que el comunicador social e historiador Julio César Pereira, fueron los artífices de este evento que exalta la identidad cultural de la ciudad y el profundo arraigo por las tradiciones que representan a su gente.

El público que asistió al Fandango Paseao le agradeció al alcalde Yahir Acuña Cardales, y al gerente de las fiestas Arturo Payares por este espacio, al tiempo que piden que sea institucionalizado para conmemorar cada 20 de Enero el Día Nacional del Fandango.