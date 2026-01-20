Este martes, en el marco de la primera celebración del Día Nacional del Fandango, la ciudad de Sincelejo se apresta a elegir a la reina de las Festividades del 20 de Enero o Dulce Nombre de Jesús 2026.

La velada, que se llevará a cabo en el Estadio 20 de Enero, del barrio El Cortijo, iniciará por primera vez a las 4:30 de la tarde con un concierto musical que continuará hasta el amanecer del miércoles 21 de enero.

Las puertas del nuevo escenario serán abiertas a partir de las 3:30 de la tarde para que todos los sincelejanos que lo deseen asistan a este espectáculo que es gratuito.

Jhansel El Emperador será el encargado de abrir el concierto con su presentación entre las 4:30 y las 5:00 de la tarde; le siguen Luigi Barboza, Raza Pana, Viviana Vergara con Son de Tierra y Jorge Oviedo que terminará su presentación en tarima a las 6:50 de la tarde.

A partir de las 7:00 de la noche será el show de coronación que amenizará la Banda Nueva Generación de Chochó que interpretará el fandango que las 17 candidatas deberán bailar como la gran prueba para escoger a la nueva soberana de las festividades, la que sucederá a Elisa Díaz Berrío.

Una vez coronada la nueva reina se subirá a la tarima Jáder El Tremendo y le seguirán Alfonso Stumo, Antonio Eslait, Luifer Cuello, Luis Ra, La Mamba Negra, Silvio y El Vega, Yáder Romero, Mono Zabaleta y Samuel Pérez.

La segunda parte del concierto está prevista terminar a las 7:00 de la mañana del miércoles 21 de enero.