Cuarenta mil niños y niñas, principalmente de zonas rurales, iniciaron este lunes 19 de enero sus clases con alimentación escolar. Es la segunda oportunidad en la que el gobierno departamental garantiza la alimentación desde el primer día de clases.

Este programa de alimentación de Sucre se destaca además por su modalidad especial indígena, que atiende a más de 10 mil niños y niñas de la etnia, garantizando una alimentación pertinente culturalmente, que fortalece la identidad, las tradiciones y las costumbres ancestrales. En este modelo, los alimentos hacen parte del entorno cultural de los estudiantes, promoviendo el respeto por sus saberes y su forma de vida.

“Lo planeamos y cumplimos. Garantizar educación con dignidad comienza por asegurar que nuestros niños y niñas tengan su alimentación. Este es un logro que todos los que somos mandatarios perseguimos, y en Sucre lo logramos porque tenemos un equipo que trabaja con el corazón y que da resultados. La educación es la base de las oportunidades y esta decisión impacta positivamente a nuestros estudiantes, pero también a la seguridad alimentaria de nuestras familias y comunidades”, sostuvo la gobernadora Lucy García Montes.

El PAE en Sucre beneficia además a las comunidades porque los pequeños productores y los emprendedores locales son los encargados de suministrar los insumos y productos, fortaleciendo así los circuitos económicos, mientras que las madres de familia participan activamente en la preparación de los alimentos, asegurando calidad, confianza y sentido de pertenencia alrededor del programa

La puesta en operación del Programa de Alimentación Escolar en Sucre genera empleos que benefician a más de 630 familias, principalmente mujeres y jóvenes.

