El Ejército Nacional, en su lucha frontal contra el Grupo Armado Organizado (GAO) Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACNS), mejor conocido como los Pachenca, desplegó todas sus capacidades de guerra en zonas rurales y urbanas del municipio de Dibulla, La Guajira, zona de alta injerencia de esta estructura criminal.

Las poblaciones donde hacen mayor presencia con carros de combate, patrullajes aéreos y tropas militares del Batallón de Infantería Mecanizado N. º6, son los corregimientos de Palomino, Mingueo, La Punta de los Remedios y la vereda Ríoancho.

De igual manera, en la ribera del río Ancho, se realizaron actividades de perifoneo en el área de injerencia del Grupo Armado Organizado. Dicha labor se ejecutó con el fin de invitar a sus miembros a someterse a la justicia.

Estas acciones se vienen intensificando desde la operación sorpresa mediante bombardeos aéreos y presencia de tropas que se realizó en contra de alias Naín o ‘el Bendito Menor’, cabecilla de los Pachenca, por el cual el Gobierno Nacional ofrece una recompensa de hasta $500 millones por información que conlleve a su captura.

El también narcoinfluencer de esta estructura, logró escapar junto a varios hombres de confianza de su esquema de seguridad y a la también prófuga de la justicia, su compañera sentimental, alias la Bebecita.

Finalmente, soldados del Batallón de Infantería Mecanizado N. °6 continúan desplegados en diferentes vías de los municipios de Manaure y Uribia, en La Guajira, brindando seguridad a la población civil.