Los palcos de las corralejas de Sincelejo, las más grandes y tradicionales de Colombia, ya tuvieron al inicio de la tarde de este lunes 19 de enero la prueba de resistencia.

Lea más: Cuarenta mil niños del sector educativo oficial de Sucre regresaron hoy a clases con PAE

Con la presencia de autoridades locales y de los miembros de los organismos de socorro y de Policía, además de ciudadanos, que hicieron de espectadores y que saltaron una y otra vez sobre los palcos simulando las emociones de la fiesta brava, se efectuó la prueba con la que la alcaldía municipal procederá a expedir todos los permisos que requiere un espectáculo de esta índole.

Así se desprende de la decisión que este lunes 19 de enero profirió el Juzgado Segundo de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple a través de un Auto que levanta de manera parcial la medida provisional que decretó al fallar una acción de tutela, permitiendo únicamente la continuación de la construcción de la corraleja.

Ver más: Estudiantes del sector oficial de Sincelejo tendrán PAE desde el primer día de clases

Y, de momento, la juez Milena Patricia Ruz Arrieta, mantiene vigente la prohibición de apertura al público y uso de la estructura, hasta tanto se lleguen todos los permisos legales exigidos, los cuales son competencia exclusiva de la Alcaldía y están condicionados a la realización de pruebas técnicas de seguridad y gestión del riesgo, que precisamente fueron realizadas esta tarde del lunes.

Se estima que a las 10:00 de la mañana de este martes 20 de Enero, el día insigne de la fiesta brava en Sincelejo, ya todos los requerimientos hayan sido cumplidos para que a partir de ese momento el público empiece a llenar los palcos y desde las 2:30 de la tarde salte a la monumental Plaza Toro Bravo el primer astado de la Ganadería La Trinchera, de los hermanos García Támara, de Sincé (Sucre), que dará inicio a la temporada taurina que se extiende hasta el domingo 25 de enero.

Lea también: En Sincelejo iniciaron las clases en medio de las Festividades Enerinas