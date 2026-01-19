El magisterio de Sincelejo, a pesar de que en la ciudad aún se desarrollan las Festividades del 20 de Enero o Dulce Nombre de Jesús, regresó este lunes 19 a las aulas para impartir las primeras clases del 2026.

Con este inicio de la jornada educativa el sector oficial acoge el calendario académico diseñado por el Ministerio de Educación Nacional.

Este lunes los que regresan a las aulas son los estudiantes, pues desde el martes 13 ya lo habían hecho los maestros que tuvieron una semana institucional dedicada a la organización de lo que será el primer semestre del año lectivo.

En Sincelejo se estima que la mayoría de los estudiantes regresen a las aulas desde el miércoles 21 de enero, dado que este lunes 19 hay tarde cívica y mañana martes 20 de enero es día cívico por ser el tradicional de la Fiesta y porque desde hace tres meses, por iniciativa de la senadora sincelejana Ana María Castañeda, fue declarado Día Nacional del Fandango a través de la Ley Pola Becté (Ley 2552 de 2025).