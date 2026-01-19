Por segundo año consecutivo, los estudiantes del sector oficial de la ciudad de Sincelejo tendrán Programa de Alimentación Escolar (PAE) Universal desde el primer día de clases.

Así lo informó el alcalde Yahir Acuña Cardales al socializar el convenio de asociación ESAL número 001-2024 para la ejecución del PAE vigencia 2026, que comenzará este lunes 19 de enero.

El anuncio del mandatario se produjo en desarrollo de una sesión ampliada de trabajo con veedores, rectores de establecimientos educativos oficiales de Sincelejo que atienden población indígena y mayoritaria, representantes de la comunidad educativa, autoridades indígenas y funcionarios de la Contraloría.

“Por segundo año consecutivo iniciamos el programa desde el primer día de clases y por primera vez en Sincelejo el PAE va por 180 días calendario escolar, con cobertura universal. El año anterior suministramos alimentos durante 160 días. Tenemos minutas concertadas”, dijo el mandatario de los sincelejanos.

Cortesía alcaldía de Sincelejo

Agregó que uno de los grandes retos del programa es insistirle a la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UApA) sobre la asignación de nuevos recursos que permitan suministrar raciones para preparar en casa y que los estudiantes también puedan recibir el beneficio los fines de semana y en período de vacaciones.

Por su parte, un representante del operador del PAE informó que para esta vigencia tienen dispuesta una línea corporativa para atender y dar respuesta a rectores y veedores en tiempo real, cumpliendo la petición del alcalde de subsanar de manera inmediata cualquier inconveniente. Asimismo, ratificó su compromiso con ciclos de menú ajustados a costumbres y realidades nutricionales de la población.

El personal de la Contraloría presente en la sesión de trabajo recibió información sobre las diferentes etapas de operación del PAE que inició previamente con jornadas de fumigación y limpieza en los establecimientos educativos.

Además, en las próximas horas harán la conformación de las veedurías y los Comités de Alimentación Escolar (CAES).