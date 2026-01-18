En una jornada cargada de emoción y orgullo para la ciudad, el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, realizó el saque de honor en el primer partido de Jaguares de Córdoba en su retorno a la primera división del fútbol profesional colombiano.

Este acto marca oficialmente el regreso del conjunto monteriano a la máxima categoría del fútbol en Colombia.

Cortesía alcaldía de Montería

Previo al inicio del encuentro, el mandatario también hizo entrega del Botín de Oro a Juan José ‘Topo’ Rentería, que se consagró goleador del Torneo de Ascenso 2025, siendo una de las figuras clave en la histórica campaña que permitió el regreso de Jaguares a la A.

“El regreso de Jaguares a la primera división es una alegría para toda Montería. Este equipo representa el esfuerzo, la disciplina y el orgullo de nuestra gente. Desde la alcaldía seguiremos apoyando el deporte como motor de identidad, convivencia y oportunidades para nuestros jóvenes”, expresó Kerguelén durante el acto protocolario.

Cortesía alcaldía de Montería

El retorno de Jaguares a la primera categoría consolida a Montería como un escenario clave para el fútbol profesional colombiano, fortaleciendo además la dinamización económica, el turismo deportivo y el sentido de pertenencia de la afición.

