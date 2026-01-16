En desarrollo de una contundente acción operativa, las unidades de la Policía Nacional adscritas al departamento de Córdoba capturaron a dos presuntos integrantes de una banda dedicada al hurto de entidades financieras.

La oportuna activación del ‘Plan Candado’ permitió cerrar las posibles rutas de escape y ubicar a los responsables del robo millonario en un banco del centro del municipio de Sahagún el pasado miércoles 14 de enero.

En menos de 10 horas los uniformados lograron ubicar a los responsables del taquillazo de más de 234 millones de pesos, cuando se disponían abordar un vehículo de servicio público con destino a la ciudad de Barranquilla.

En el procedimiento la Policía recuperó parte del dinero sustraído, incautó armas de fuego (un revólver calibre 38 mm y una pistola calibre 9 mm, 10 cartuchos calibre 38 mm, 26 cartuchos calibre 9 mm y dos proveedores) y recolectó importantes elementos materiales de prueba.

Personal de la Sijin, Sipol y Goes realizó operativos en vías, terminales de transporte y municipios aledaños, que permitieron establecer un cerco investigativo y definir la posible ruta de fuga de los responsables.

Uno de los capturados en la Terminal de Transportes de Montería presenta antecedentes judiciales por homicidio, porte ilegal de armas, amenazas y hurto; y una mujer, con antecedentes por hurto y falsedad en documento.

Los capturados quedaron registrados en las cámaras de seguridad de la entidad financiera.