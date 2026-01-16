alcaldía de Montería/Cortesía

La alcaldía de Montería entregó los cheques simbólicos del segundo corte de la Convocatoria Cerrada 264 del Fondo Emprender, una estrategia conjunta con el Sena que fortalece el ecosistema emprendedor y la generación de empleo en la ciudad.

En este segundo corte, 13 planes de negocios fueron aprobados luego de superar los procesos de sensibilización, entrenamiento, pitch y asesoría técnica, con una asignación total de $908.175.976 y una contrapartida cercana a los $90 millones aportada por los futuros empresarios.

Esta inversión permitirá la creación de 13 nuevas empresas, con 39 empleos directos y alrededor de 26 empleos indirectos.

El alcalde Hugo Kerguelén García destacó que esta entrega ratifica el compromiso de la administración con el desarrollo económico. “Cada cheque que entregamos representa una oportunidad real para que los monterianos conviertan sus ideas en empresas sostenibles. Con el Fondo Emprender estamos apoyando a mujeres cabeza de hogar, jóvenes y poblaciones históricamente vulnerables, generando empleo y fortaleciendo la economía local”.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico y Competitividad, José Nicolás Barrios, resaltó el impacto social de la convocatoria e indicó que “de los proyectos financiados, cinco son liderados por mujeres cabeza de hogar, lo que representa el 38,46 % de los beneficiarios, en un contexto donde el desempleo femenino sigue siendo un reto. Además, apoyamos a jóvenes, víctimas del conflicto y población indígena, demostrando que el emprendimiento es una herramienta clave para la inclusión productiva”.

Ana María López Martínez, la gerente de Emprendimiento, explicó que los negocios financiados pertenecen a sectores estratégicos para la ciudad, “toda vez que estamos impulsando iniciativas en industrias manufactureras, alojamiento y servicios de comida, agricultura, reparación de vehículos y otros servicios. Estos sectores tienen alto potencial de crecimiento y encadenamiento productivo, lo que garantiza mayor sostenibilidad para las nuevas empresas”.