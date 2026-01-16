En un nuevo atentado sicarial un hombre fue asesinado en hechos perpetrados en el perímetro urbano de Riohacha, La Guajira.

Las autoridades revelaron que la víctima respondía al nombre de Carlos Herrera Vásquez.

El homicidio se registró en la tarde de este miércoles 14 de enero, en una vivienda ubicada en la calle 42 con carrera 1, del barrio Los Cerezos.

Según la información preliminar, el mencionado se encontraba departiendo en la parte externa de su casa cuando llegaron dos individuos a bordo de una motocicleta. El que hacía las veces de parrillero descendió del vehículo, sacó un arma de fuego, se le acercó y le propinó dos disparos a la altura de la cabeza, abordó nuevamente la moto y huyó junto a su cómplice con rumbo desconocido.

Minutos después, personas que presenciaron el ataque de los sicarios intentaron trasladar al baleado hasta un centro asistencial local, pero se percataron de que ya no tenía signos vitales y dieron aviso a las autoridades.

La Policía del departamento indicó que los móviles son materia de investigación por parte de personal de la Sijín e Inteligencia Policial, que se encargó de los actos urgentes.