El Ministerio de Salud y Protección Social, realizó la entrega de dos lanchas marítimas medicalizadas, una ambulancia medicalizada y cuatro vehículos asistenciales, para mejorar de manera significativa la respuesta ante emergencias médicas en esta zona extrema del departamento de La Guajira.

Esta dotación es una respuesta concreta a las múltiples situaciones de emergencia que se han presentado durante las temporadas de lluvia, cuando comunidades enteras quedan incomunicadas y ha sido necesario evacuar pacientes con el apoyo de helicópteros de la Fuerza Aeroespacial y el Ejército Nacional para garantizar atención oportuna. Hoy, contar con estos medios propios representa un avance para atender, trasladar y asistir a la población wayuu de forma más rápida y segura.

En presencia del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo se dio el acto protocolario donde se hizo entrega de dos lanchas marítimas medicalizadas, completamente dotadas con equipos de reanimación, monitoreo, soporte vital y atención prehospitalaria, diseñadas para el traslado oportuno de pacientes críticos desde zonas costeras y de difícil acceso hacia centros asistenciales de mayor complejidad. Estas embarcaciones representan una herramienta valiosa para mitigar riesgos con desenlaces fatales asociados a la demora en la atención.

De manera complementaria, y en el marco de un convenio interadministrativo con el Hospital San José de Maicao, también se recibió una ambulancia medicalizada y cuatro vehículos asistenciales, destinados a fortalecer la red de transporte sanitario y los procesos de referencia y contrarreferencia en el norte del departamento.

Este proceso hace parte de una entrega progresiva de 25 vehículos, de los cuales cinco corresponden a esta primera fase.