Funcionarios de de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) de la Policía, en coordinación con el Ejército Nacional, obtuvieron un importante resultado operativo contra el narcotráfico en zona rural del municipio de Maicao, La Guajira.

Lea también: El drama de mujer tras doble homicidio en Las Gardenias: asesinaron a su esposo y su suegro está en UCI

Durante el procedimiento se incautaron 150 paquetes prensados, con un peso aproximado de 89.5 kilogramos, sustancia estupefaciente tipo marihuana.

Lea también: Muere el champetero Dogardisc, intérprete de éxitos como ‘El viejo zorro

Los hechos se registraron específicamente en la trocha conocida como Limoncito, donde las autoridades ubicaron a un grupo de personas que custodiaban varias cajas y costales.

Lea también: Alcaldía de Barranquilla entregará 11 mil entradas gratuitas para la Lectura del Bando

Al percatarse de la presencia de la Fuerza Pública, los individuos emprendieron la huida hacia una zona enmontada, logrando evadir a las autoridades. Al verificar el contenido de los costales abandonados en el lugar, se realizó el hallazgo del material estupefaciente, el cual fue puesto a disposición de la autoridad competente.