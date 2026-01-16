Entró a operar, tras diez años de espera, el Hospital de Canapote, el centro asistencial público más importante de la zona norte de la ciudad de Cartagena.

El gobierno de Dumek Turbay Paz le invirtió cerca de 27 mil millones de pesos para ponerlo a operar al servicio de más de 40 mil cartageneros no solo de Canapote y sus barrios aledaños, sino también de las zonas rurales como La Boquilla, Tierra Baja, Puerto Rey, Manzanillo del Mar, Caño del Oro, Punta Arena y Bocachica, entre otros.

El moderno Hospital de Canapote cuenta con más de 10 especialidades médicas para la atención de niños, jóvenes y adultos que lo convierten en un verdadero referente de atención en salud pública en el Distrito.

“Prometí a Cartagena, y le exigí al equipo de gobierno, que este año debe ser el de la consolidación y el de las transformaciones que dejan legados. Por ello, desde el 1° de enero no le hemos bajado la velocidad, la voluntad y la presión en todos los procesos y gestiones necesarias para entregar todo tipo de obras, bajo una visión integral”, dijo el alcalde Dumek Turbay Paz.

Por su parte, el director del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), Rafael Navarro España, explicó que la moderna infraestructura cuenta con 4.171 metros cuadrados de construcción, conforme con los últimos estándares de calidad en materia de obras hospitalarias exigidas por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Los servicios que ya están habilitados son consulta externa, medicina general, promoción y mantenimiento de la salud PYP, odontología, vacunación, toma de muestras de laboratorio, citología, psicología, nutrición, pediatría y ginecología.

Próximamente serán habilitados los servicios de cirugía, sala de parto, sala de rehabilitación, hospitalización pediátrica y de adultos, urgencias y apoyo diagnóstico.

Además, el moderno centro hospitalario dispone, en su servicio de hospitalización general para adultos, de 18 camas habilitadas (10 para hombres y ocho para mujeres). Con relación al servicio de hospitalización pediátrica, dispone de 6 camas habilitadas, para un total de 24.

Cuenta con dos quirófanos, una sala de partos, servicio de hospitalización obstétrica, central de esterilización, servicios amigables para adolescentes, de laboratorio clínico, servicio de toma de muestras de laboratorio clínico,servicio de toma de muestras de cuello uterino y ginecológicas, servicio de terapias- rehabilitación, servicio farmacéutico y servicio de consulta externa.

También sobresale medicina general y especializada, servicio de vacunación, servicio de odontología general (con dos unidades odontológicas) y servicio de radiología odontológica. Finalmente, se encuentran las oficinas de Gerencia y zonas administrativas.