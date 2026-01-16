En el marco del proceso continuo de modernización y fortalecimiento de los servicios tributarios del municipio, la alcaldía de Montería puso en funcionamiento una nueva herramienta tecnológica que facilitará el pago de los impuestos municipales por parte de los contribuyentes.

Todos los recibos o facturas oficiales de pago de los impuestos municipales incorporan ahora un código QR para pago PSE, que permite a los ciudadanos acceder de manera directa al proceso de pago electrónico desde su teléfono celular, simplemente escaneando el código, sin necesidad de digitar referencias, valores o ingresar manualmente a portales adicionales.

Lupita Bello Tous, secretaria de Hacienda de Montería, destacó la importancia de este avance para la relación entre la administración y los contribuyentes.

“Seguimos dando pasos firmes hacia una hacienda más moderna, eficiente y cercana al ciudadano. Con la incorporación del código QR en los recibos de impuestos, facilitamos el cumplimiento de las obligaciones tributarias, reducimos errores y ahorramos tiempo a los contribuyentes, fortaleciendo además la transparencia y el recaudo del municipio”.

Destacó que desde la administración municipal, liderada por el alcalde Hugo Kerguelén, reafirman el compromiso con la transformación digital, la innovación y la mejora continua de los servicios públicos, y anotó que entre los principales beneficios de esta nueva funcionalidad está el pago inmediato desde el celular, la reducción de errores asociados a la identificación del inmueble o la referencia de pago, una mayor agilidad y comodidad para el usuario, y el fortalecimiento del recaudo municipal al simplificar el proceso de pago.