Las principales avenidas de Sincelejo, e incluso un tramo de la Troncal de Occidente a su paso por los barrios de la zona sur de esta ciudad, se llenan esta tarde del viernes 16 de enero de fandango con el tradicional Desfile de Comparsas.

Leer también: Más de mil infantes de marina juraron bandera en Coveñas para proteger los mares y ríos del país

El evento, uno de los más esperados, concurridos y vistosos de las Festividades del 20 de Enero o Dulce Nombre de Jesús, está previsto iniciarse a las 3:00 de la tarde. Parte de las afueras del Club Sincelejo, sobre la Troncal de Occidente, transita hasta la sede de la Cruz Roja y de allí gira para tomar la prolongación de la Avenida La Paz y empalmar con la Avenida Ocala.

Continúa el recorrido hasta unirse a la Avenida Luis Carlos Galán y llegar al Monumento de Las Vacas donde gira hacia la Avenida Alfonso López y culmina en la intercepción con La Narciza.

En las afueras del Colegio Bethel estará ubicada la tarima en la que estará el jurado calificador de las comparsas que concursan en las modalidades de fandango clásico, fandango fantasía y otros ritmos.

Además en el recorrido habrá cuatro puntos de hidratación: salida del desfile, Cruz Roja, Jamar y Monumento de Las Vacas.

El médico, gestor cultural y director del Ballet Folclórico de Sincelejo, Róger Padilla Paternina, quien es además el coordinador general de las Festividades del 20 de Enero 2026, le confirmó a EL HERALDO que en el desfile de esta tarde participarán 124 comparsas, de las cuales estarán como invitadas los Silleteros de Antioquia; Pioneros del Ritmo de Cali; Joropo de Villavicencio; Bambuco Fiestero del Tolima; una comparsa del Urabá Chocoano; una de Cartagena; Fantasía Caribe y un colectivo, de Barranquilla; Fantasía Galapeña y Son de Negro de Galapa, Atlántico; Pioneros de la Salsa de Sincelejo, que son subcampeomes mundiales de la salsa, y Los Charangueros de Tuchín, Córdoba, entre otros.

Importante: Los niños abrieron los desfiles de las Festividades del 20 de Enero, en Sincelejo

Padilla Paternina, que se distingue por el orden que le imprime a sus eventos, indicó que desde las 12:00 del mediodía los participantes deben estar llegando al lugar de la partida para la respectiva ubicación, labor que se efectúa sobre uno de los carriles de la Troncal de Occidente, un paso nacional por Sincelejo donde además están ubicados cientos de palcos desde donde la ciudadanía puede apreciar el multicolor y festivo Desfile de Comparsas.

El alcalde Yahir Acuña Cardales destacó el orden, la seguridad y la convivencia en la que se han desarrollado los eventos masivos de estas festividades que se extienden hasta el domingo 25 de enero, al tiempo que invita a la ciudadanía a continuar disfrutando las fiestas de la mejor manera.