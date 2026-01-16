En el campo de paradas de la Base de Entrenamiento e Instrucción de Infantería de Marina del municipio de Coveñas, en Sucre, se efectuó la juramentación de 1.371 Infantes de Marina. Ellos, que hacen parte del cuarto contingente de 2025, juraron ante Dios y la Patria defender y brindar seguridad a la soberanía nacional.

Lea más: Los niños abrieron los desfiles de las Festividades del 20 de Enero, en Sincelejo

Este acto se produjo luego de que los jóvenes cumplieran con el proceso de formación que fue de diez semanas, tiempo en el que recibieron entrenamiento intensivo a bordo de tres batallones de instrucción, fortaleciendo sus capacidades en tiro, combate cuerpo a cuerpo, entrenamiento físico, supervivencia en ambientes acuáticos y manejo de armas de acompañamiento. Asimismo, fueron instruidos en aspectos fundamentales del respeto a los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y la protección del medio ambiente.

Cortesía Armada Nacional

La formación también incluyó instrucción en tácticas de escuadra y pelotón, normas del régimen disciplinario militar y los valores institucionales que caracterizan al cuerpo de Infantería de Marina.

Ver más: En medio de las Festividades del 20 de Enero, en Sincelejo, invitan a donar sangre

La ceremonia fue presidida por el vicealmirante Hernando Enrique Mattos Dáger, Jefe de Estado Mayor Naval de Apoyo a la Fuerza, y el mayor general de Infantería de Marina Adolfo Enrique Hernández Ruíz, Comandante de la Infantería de Marina.

Cortesía Armada Nacional

En los próximos días los nuevos Infantes de Marina serán desplegados en unidades estratégicas ubicadas en las regiones del Caribe, Pacífico, Orinoquía y Amazonía. Reforzarán la presencia en estos territorios, velarán por la seguridad de los colombianos y protegerán de manera integral los ríos, mares y costas de la nación.

Lea también: La Policía incautó una ‘narcoencomienda’ en vías de Sucre