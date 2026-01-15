En medio del ambiente festivo que invade a la ciudad de Sincelejo con las Festividades del 20 de Enero las autoridades del sector salud invitan a donar sangre.

María Claudia Campo Escobar, directora científica del Banco de Sangre Santa María, en Sincelejo, recuerda que en cada unidad de sangre hay un nombre, una familia y una historia que podría estar ocurriendo hoy mismo en cualquier rincón de Sucre: un niño con cáncer, una mujer en parto o una víctima de un accidente de tránsito.

“Estamos en las Fiestas del 20 de Enero, Sucre se llena de alegría, música y tradición, pero también aumenta la necesidad de sangre por la alta afluencia de eventos como las corralejas, que se extienden durante seis días”, anota la funcionaria que a su vez invita a donar sangre, “es un proceso que toma menos de 30 minutos, pero muchos aún creen que debilita, que causa dolor, que engorda o produce más sangre, y esto reduce la cantidad de donantes voluntarios en el departamento”, y “paradójicamente es en esta época cuando las donaciones disminuyen y cuando más vidas dependen de la solidaridad de todos”.

Según Campo Escobar, en el año 2025 el Banco de Sangre Santa María benefició a 7 mil pacientes transfundidos, lo que equivale a un promedio aproximado de 20 - 25 pacientes diarios, además durante esa vigencia el Banco de Sangre Santa María contó con la participación solidaria de 11 mil 800 donantes que hicieron posible la atención oportuna de pacientes en diferentes instituciones de salud de Sucre, mientras que en el 2024 hubo 12 mil 150 donantes.

“Si solo 1 de cada 10 sucreños donara sangre en Sucre se tendrían reservas suficientes para responder a emergencias y tratamientos médicos durante todo el año”.

Cabe recordar que los grupos sanguíneos O positivo y O negativo suelen ser los más requeridos, especialmente el O negativo, por ser donante universal en emergencias.

Finalmente la funcionaria del sector salud reiteró la invitación a los sucreños a “celebrar con responsabilidad y amor por la vida, por lo que donar sangre antes y durante las fiestas es una forma silenciosa, pero poderosa de cuidar a quienes más lo necesitan”.