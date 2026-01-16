Compartir:
Por:  Maria Victoria Bustamante Fernandez

Centenares de niños y niñas vestidos de fandangueros y con otros coloridos atuendos desfilaron la tarde de este jueves 15 de enero por las principales avenidas y calles de la ciudad de Sincelejo en el marco del Veintenerito.

El tradicional desfile, creación del comunicador social e historiador Julio César Pereira, y del médico y gestor cultural Róger Padilla Paternina, sigue consolidándose como uno de los espectáculos más esperados por nativos y visitantes que ven en este la conservación de las tradiciones musicales y dancísticas de Sincelejo.

El colorido desfile lo encabezó la reina infantil María Juliana Martínez con su comparsa, luego lo hizo la reina central Gaby González y le siguieron la Reina Popular del 20 de Enero 2025 con las candidatas del 2026.

Posterior a estas comparsas aparecieron en escena las 50 que estuvieron en competencia, de las cuales 23 fueron de la modalidad tradicional, tres de fandango fantasía y las 24 restantes en la modalidad de otros ritmos.

En este desfile no solo participaron comparsas de Sincelejo, sino también de otros municipios como Sincé, Morroa y Corozal, entre otros.

El Veintenerito abrió este jueves los desfiles de las fiestas enerinas que este viernes tendrán el desfile de comparsas, el sábado las carrozas y el domingo la cabalgata.

