En medio de una noche festiva y muy colorida la Alcaldía de Sincelejo, a través de la Corporación de Fiestas 20 de Enero, coronó a las reinas infantil y central de las festividades 2026, María Juliana Martínez y Gaby González, respectivamente.

En el emblemático y nuevo Estadio 20 de Enero, del barrio El Cortijo, centenares de ciudadanos se dieron cita la noche del miércoles 14 para apreciar la velada de coronación que fue antecedida, en cada una de las reinas, por un show que llevó a los asistentes y a quienes siguieron la transmisión por las redes sociales, a recorrer diversas regiones del país a través de la música.

María Juliana Martínez y Gaby González con su espontaneidad y alegría pusieron a bailar a todos y a su vez demostraron los buenos dotes que tienen para el baile de los diversos ritmos.

Las reinas salientes, Isabella Ortíz y Marta Olivares, fueron las encargadas de hacer la coronación no sin antes despedirse de una ciudad que las acogió y que también gozó con ellas las Fiestas en el 2025.

Tras los dos show y ser coronadas las nuevas reinas María Juliana Martínez y Gaby González deleitaron juntas, bajo las notas de una banda, con su baile de fandango, ritmo que identifica las Festividades del 20 de Enero en Sincelejo.

Otras que también subieron a tarima para bailar fandango fueron las 17 candidatas del Reinado Popular del 20 de Enero en compañía de la reina actual que está a escasos cinco días de entregar el cetro y la corona.

Luego de estas presentaciones que se extendieron hasta las 10:30 de la noche los asistentes al Estadio 20 de Enero gozaron, hasta el amanecer y de forma gratuita, con las notas de Mr. Black, Natalia Curvelo, Diego Daza y Peter Manjarrez, siendo este el primer gran concierto de las fiestas enerinas.