Zulay Ortega, la representante del corregimiento Chochó en el Reinado Popular de las Festividades del 20 de Enero, fue elegida la tarde de este miércoles 14 como reina de los ganaderos de Sucre.

Leer más: “Es un sueño estar acá, vine al equipo más grande de Colombia”: Jannenson Sarmiento

Es el segundo triunfo seguido que alcanza la candidata en este certamen en el que participan 17 jovencitas por el título de reina de las fiestas populares de Sincelejo 2026.

Ya la tarde del martes 13 la candidata de Chochó había sido electa reina de la Armada Nacional.

La elección de los ganaderos se efectuó en medio de una subasta especial. La reina recibió como premio la suma de un millón de pesos.

Como virreina de los ganaderos fue electa la candidata de Calle El Campo, María Mónica Rodríguez, que es además la Reina de la Policía Nacional; mientras que la princesa es la del barrio Mano de Dios, Valentina Polo Quintero.

Ver también: “Nunca había presenciado una presentación de esta dimensión”: Kevin Pérez

Los ganaderos y algunas de sus esposas, así como los empleados de la Comercializadora de Ganado de Sucre (Cogasucre), fueron los jurados de este concurso que ya es una tradición dentro de las Festividades del 20 de Enero o Dulces Nombre de Jesús.

Coronación de reinas

De otra parte, las 17 concursantes del Reinado Popular de las Festividades del 20 de Enero se aprestan a asistir esta noche del miércoles 14 de enero a la velada de coronación de las reinas Infantil y Central de las festividades, María Juliana Martínez, y María Gabriela González, respectivamente.

El escenario de la velada, prevista para las 7:00 de la noche, es el emblemático Estadio 20 de Enero, del barrio El Cortijo.

Le sugerimos: Ataque sicarial deja dos heridos en el barrio La Alboraya

Una vez finalizado el espectáculo de coronación que está bajo la dirección del médico y gestor cultural Róger Padilla Paternina, iniciará el concierto musical a cargo de Peter Manjarrez, Diego Daza y Rolando Ochoa, Mr. Black, Natalia Curvelo y la Banda Nueva Generación de Chochó.