En la tarde de este miércoles 14 de enero, se registró un nuevo ataque sicarial en Barranquilla, dejando dos personas heridas. La comunidad acudió a auxiliar a los afectados, mientras que las autoridades investigan lo sucedido.

De acuerdo con el reporte preliminar, los hechos ocurrieron a la 1:10 p. m. en la carrera 8 con avenida Murillo, del barrio La Alboraya, en la localidad Metropolitana de la ciudad, al parecer, contra un ciudadano que conducía un vehículo.

Hasta el momento, no se conoce la identidad de los lesionados. Sin embargo, testigos relataron los instantes confusos que se vivieron en las últimas horas en este sector que es frecuentemente transitado.

“El joven, al parecer, hace colectivos en la calle 30. En toda la bomba, como que estaba tanqueando un vehículo, iba en movimiento. Al parecer, dos sujetos en moto fueron los que ejecutaron el acto sicarial”, expresó un transeúnte.

El informe preliminar señala que la víctima se movilizaba en un vehículo particular, cuando en la dirección antes mencionada es abordado por dos sujetos que se desplazaban en motocicleta de alto cilindraje.

Más detalles del caso

“Sin mediar palabras, uno de los sujetos acciona un arma de fuego, ocasionándole heridas. Minutos después, una persona que transitaba por el sector resulta lesionada por un proyectil aleatorio (bala perdida)”, indica el reporte.

Se conoció que ambos heridos fueron trasladados al Paso Murillo, que está a unos metros del lugar donde ocurrieron los hechos y se encuentran en una condición “estable”. Entretanto, unidades de la Sijín avanzan en las investigaciones del caso.