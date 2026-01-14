En desarrollo de la ofensiva contra las economías ilegales, la Policía Nacional adelantó cuatro diligencias de allanamiento y registro en el municipio de Soledad, logrando un importante golpe a la estructura financiera del denominado préstamo ilegal conocido como “gota a gota”.

Los procedimientos, liderados por la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), se realizaron en los barrios Los Almendros y Ciudad Camelot, donde, según las autoridades, funcionaban inmuebles utilizados como centros de acopio y recaudo de dinero producto de esta actividad ilícita.

Durante las diligencias fueron incautados 130 libros contables, nueve libretas con registros de cuentas, cuatro calculadoras de impresión térmica, un dispositivo DVR, 15.000 tarjetas de cobro, $6.372.800 en efectivo y varios teléfonos celulares, elementos que presuntamente eran empleados para llevar el control, seguimiento y cobro de los préstamos informales.

De acuerdo con las labores investigativas, estos sistemas de registro permitirían a las estructuras ilegales ejercer presión, intimidación y control sobre comerciantes y ciudadanos que acudían a este tipo de créditos irregulares.

El brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, aseguró que este tipo de acciones buscan debilitar de manera directa las finanzas criminales. “Seguimos afectando las economías ilegales que generan intimidación, violencia y graves afectaciones a la seguridad y convivencia ciudadana”, señaló el oficial.

La Policía Nacional reiteró que continuará desplegando operativos contra el “gota a gota” en Barranquilla y su área metropolitana, e hizo un llamado a la comunidad para que denuncie oportunamente cualquier hecho relacionado con préstamos ilegales o cobros extorsivos a través de la línea 123 o la Línea Contra el Crimen 317 896 5523.