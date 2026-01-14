En el marco de los operativos de control y verificación de antecedentes, la Policía Metropolitana de Barranquilla logró la captura de un hombre requerido por la justicia por el delito de homicidio agravado.

El procedimiento fue adelantado por unidades adscritas a la Estación de Policía El Silencio, cuando realizaban labores de patrullaje, registro y control en la carrera 35 con calle 45. Durante la intervención, los uniformados verificaron los antecedentes de un ciudadano a través del dispositivo institucional PDA, arrojando como resultado una orden judicial vigente por homicidio agravado.

De acuerdo con la información oficial, los hechos por los cuales era requerido se habrían presentado en el barrio Chiquinquirá, en el suroccidente de Barranquilla. Tras la confirmación del requerimiento judicial, el hombre fue capturado y puesto a disposición de la autoridad competente para continuar con el proceso correspondiente.

El brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, destacó que este resultado hace parte del trabajo permanente que adelanta la institución para ubicar y capturar a personas solicitadas por delitos de alto impacto.

Finalmente, la Policía Nacional reiteró su llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad y la convivencia a través de la Línea de Emergencias 123 y la Línea Contra el Crimen 317 896 5523.