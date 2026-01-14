La primera dama de Sincelejo, Sofía Méndez, rindió un homenaje a las reinas centrales e infantiles de las Festividades del 20 de Enero.

El acto, que se desarrolló en el Teatro Municipal de Sincelejo, contó con la presencia de una decena de jovencitas que en los últimos años han sido las embajadoras de las festividades populares en la capital sucreña.

Durante la velada, en la que las reinas desfilaron y recordaron su experiencia en el certamen, les fueron entregados unas estatuillas y detalles. Fue un espacio de memoria, gratitud y reconocimiento.

alcaldía de Sincelejo/Cortesía

La primera dama tuvo la iniciativa de exaltar a quienes han representado con orgullo, amor y compromiso el sentir cultural del municipio de Sincelejo.

“Este reconocimiento nace del corazón, como una iniciativa para agradecerles a todas las reinas que, en su momento, llevaron el nombre de nuestros barrios, de nuestra ciudad y de nuestras tradiciones con amor y compromiso. Gracias por ser parte viva de nuestras fiestas, por dejar huella y por recordarnos que nuestras tradiciones se construyen con mujeres valiosas como ustedes”, expresó la primera dama durante el evento.

alcaldía de Sincelejo/Cortesía

La alcaldía de Sincelejo, la Corporación 20 de Enero y la primera dama Sofía Méndez le agradecieron a cada una de las homenajeadas por representar al municipio con honor y por ser parte de la historia cultural, contribuyendo a mantener vivas las tradiciones que identifican y unen a los sincelejanos.

El evento contó con la presencia de las 17 candidatas del Reinado del 20 de Enero, con la reina actual y con las reinas central e infantil 2026.