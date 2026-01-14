Daniela Rodríguez, la candidata del barrio El Bosque en el Reinado Popular del 20 de Enero, en la ciudad de Sincelejo, fue elegida este martes como Reina de Comaderas 2026.

La joven de cabello rizado y esbelta figura fue escogida por los empleados y directivos de esta empresa de 90 años de tradición en el sector de la construcción durante un evento lleno de mucha alegría para todos.

Del ramillete de 17 fueron escogidas las cinco finalistas que tuvieron que presentar una propuesta para un comercial publicitario con las marcas aliadas a la empresa y con base en los resultados dieron como ganadora a la candidata de El Bosque que se hizo acreedora a un premio por un millón de pesos en efectivo, entre otros.

La virreina es la candidata de Calle El Campo, María Mónica Rodríguez, que fue electa ayer como Reina de la Policía Nacional, donde la de El Bosque es virreina; mientras que la primera princesa de Comaderas es la representante del barrio Gaitán, Brigith Carpé.

La agenda real de las beldades del 20 de Enero continúa este miércoles 14 de enero a las 12:00 del mediodía, cuando sea electa la Reina de los Ganaderos, en la sede de Cogasucre.