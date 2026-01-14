Un joven de 19 años, oriundo de Montería, se convirtió en la primera víctima mortal asociada a la temporada de lluvias en Medellín en lo que va de 2026.

Se trata de José Alejandro Miranda Álvarez, quien fue arrastrado por una creciente súbita mientras se encontraba cerca de la quebrada La Castro, en la comuna 8 de la ciudad.

De acuerdo con el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd), la emergencia se registró en la tarde de este martes, cuando el aumento repentino del caudal afectó varias viviendas y una vía del sector. “Una creciente súbita que afecta algunas viviendas y también la vía se lleva a esta persona ocasionándole la muerte”, informó el director de la entidad, Carlos Andrés Quintero.

Tras varias horas de búsqueda, los organismos de socorro localizaron el cuerpo del joven en el barrio Villa Liliam, en la parte baja, entre restos de madera y material vegetal arrastrados por la corriente. Posteriormente, se realizaron las labores de inspección y el procedimiento de entrega a las autoridades judiciales.

“En este momento nos encontramos en las labores de operación del cuerpo y posteriormente entregar a fiscalía para la identificación del mismo”, explicó Quintero.

La tragedia generó conmoción entre los habitantes del sector. “Lamentablemente, es un hecho que nos deja mucha tristeza aquí en la comunidad”, expresó Claudia Yaneth, residente de la zona afectada.

Según el balance oficial, durante los primeros 13 días de enero se han reportado 250 emergencias en Medellín, de las cuales 54 están directamente relacionadas con las lluvias. Ante este panorama, el Dagrd reiteró el llamado a la corresponsabilidad ciudadana, especialmente en zonas cercanas a quebradas y laderas.

“Lo que va a corrido del mes de enero, llevamos ya 250 emergencias, de las cuales 54 obedecen a las lluvias. Hacemos un llamado al autocuidado, a la corresponsabilidad, sobre todo en zonas de quebrada”, señaló el director del organismo, quien también advirtió que enero y febrero continuarán presentando episodios de lluvia, principalmente en horas de la tarde.

Las autoridades insistieron en reportar de inmediato cualquier cambio inusual en el nivel de las quebradas a la línea 123 y en mantenerse atentos a los reportes del Sistema de Alerta Temprana de Medellín (Siata) y de las entidades competentes.