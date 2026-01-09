Consternación y dolor reinan al interior de la Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería por la muerte de una patrullera adscrita al Gaula.

Se trata de Andrea Ortega Barrios, a quien hallaron sin vida en el interior de la casa que habitaba en el barrio La Granja.

Su deceso se conoció en horas de la mañana de este viernes 9 de enero.

El caso ha sido manejado con mucha discreción por parte de la Policía y Fiscalía, por lo que de momento se desconocen las causas de la muerte de la joven uniformada.

La ciudadanía está a la espera de un pronunciamiento oficial por parte de la Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería, unidad a la que la patrullera Ortega Barrios pertenecía.