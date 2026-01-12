Unidades de la Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería que prestan sus servicios en el municipio de Cereté, Córdoba, aprehendieron a un hombre señalado de haber asesinado a balazos a su esposa y madre de sus tres hijos este domingo 11 de enero.

De acuerdo con la información oficial, mientras los uniformados realizaban labores de registro, control y patrullaje preventivo en el barrio El Cañito, escucharon una detonación que, al parecer, fue producida por un arma de fuego, por lo que de inmediato la patrulla se desplaza hacia el lugar de donde provenía el sonido.

Al llegar al sitio observan a un sujeto que emprende la huida, lo siguen e interceptan metros más adelante.

Mientras en el lugar de los hechos le informan a los policías que una mujer de 33 años fue trasladada al hospital porque la hirieron con varios balazos, pero los médicos reportan que ingresó sin signos vitales.

Ante esto y con base en lo evidenciado en el lugar, en las manifestaciones recolectadas y las labores adelantadas por la Policía Judicial, establecieron que el capturado presuntamente habría sido el que accionó un revólver contra su pareja sentimental, causándole la muerte, por lo que materializan la captura en flagrancia y lo dejan a disposición de la autoridad judicial competente para que responda por los delitos de feminicidio y porte ilegal de armas de fuego.

El coronel Héctor Ruiz Arias, comandante de la Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería, condenó este y cualquier acto que atente contra la integridad de las mujeres, y confirmó la incautación de un arma de fuego calibre 38.

Advirtió además el oficial que lo ocurrido este domingo se produjo en medio de un acto de intolerancia.

“La Policía Metropolitana de Montería rechaza de manera contundente toda forma de violencia contra la mujer y reitera su compromiso con la protección de la vida, la integridad y los derechos de las mujeres, así como con el acompañamiento a las autoridades judiciales para que estos hechos no queden en la impunidad. Asimismo, invita a la ciudadanía a denunciar oportunamente cualquier situación de violencia a través de las líneas de atención dispuestas por las autoridades”.