Un juez de control de garantías ordenó el encarcelamiento de los dos hombres capturados como presuntos responsables del intento de homicidio dentro de una barbería en la ciudad de Sincelejo.

Le puede interesar: Emergencias por lluvias en Medellín: joven monteriano murió tras creciente súbita

Los hombres enviados a prisión por este crimen son Gustavo Enrique Gutiérrez Olivero, de 26 años, y Jesús Miguel Contreras Perilla, de 21, a quienes la Fiscalía les imputó los delitos de homicidio en el grado de tentativa, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego accesorios, partes o municiones.

Los hoy procesados se movilizaban en una motocicleta Bajaj Bóxer CT 100, de placa MFL-69H, y según la Policía, fueron sorprendidos cuando disparaban contra la víctima, es decir, en flagrancia.

Vea aquí: Judicializaron a sujeto vinculado al asesinato del ganadero ‘Puro’ Ustariz

“Tras el ataque, los uniformados reaccionaron de manera inmediata y, en uso legítimo de sus armas de fuego, repelieron la agresión y capturaron a los atacantes, que resultaron heridos”, añadió el reporte oficial.

Luego de una requisa, les hallaron en su poder un revólver calibre 38, marca Llama Cassidy, así como cinco cartuchos percutidos y uno sin percutir, marca Winchester.

Lea también: Se entregó uno de los más buscados por abuso sexual en Valledupar

El arma y las municiones hacen parte de los elementos de prueba que utilizará la Fiscalía para acusarlos.

Los capturados aún permanecen internados en un centro médico asistencial de Sincelejo por las lesiones que sufrieron.