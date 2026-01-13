En las instalaciones de la Defensoría del Pueblo, seccional Cesar, se entregó acompañado de su abogado Jesús Manuel Torregrosa Ramos, de 23 años, quien figuraba en el cartel de los más buscados por la Policía Metropolitana de Valledupar. Además, existía la oferta de 30 millones de pesos por información de su paradero.

De acuerdo con las autoridades, este hombre es uno de los sospechosos de haber participado en un abuso sexual en contra de una joven el 15 de marzo de 2025 en una zona enmontada detrás del cerro de DPA, al norte de la ciudad.

Cortesía Jesús Manuel Torregrosa Ramos se entregó en la sede de la Defensoría del Pueblo.

Es de recordar que este caso causó gran conmoción en la ciudadanía, que exigía mayores controles de seguridad en el sector, mientras que colectivos en defensa de los derechos de las mujeres pedían mayores garantías.

Por este mismo caso están privados de la libertad Jorge Luis Altamar Armenta, de 25 años, y Nelson José Guerrero Almanza, de 24, a quienes se les imputaron los delitos de acceso carnal violento agravado, hurto calificado, secuestro agravado, además de cargos relacionados con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

Durante el proceso de entrega ante la Defensoría del Pueblo, Torregrosa indicó que es inocente. “Acá estoy y a la espera que las autoridades tengan las pruebas suficientes para aclarar todo esto”, dijo.