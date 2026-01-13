Con total tristeza se encuentran los familiares y amigos del joven José David Martínez Martelo, de 19 años, hallado sin vida al interior de su habitación, en la vivienda donde residía junto a sus padres en el barrio San Joaquín de Valledupar.

Este hecho sucedió la noche del pasado lunes 12 de enero cuando un amigo del joven le avisó al papá que le había enviado un mensaje, el cual le generó preocupación. “Lo siento mucho, no digas nada, déjame vivir”.

Ante esta alerta, José Jorge Martínez Peñaloza fue de inmediato al cuarto de su hijo, donde horas más temprano había ingresado a escuchar música solo, lo cual era habitual.

Al forzar y abrir la puerta se encontró con la desgarradora escena, su primogénito estaba sin vida, luego de atentar contra sí mismo. Pese a que intentó reanimarlo, ya no tenía signos vitales.

Seguidamente la Sijín de la Policía Nacional realizó la inspección técnica del cadáver.

La muerte de José David ha causado total consternación en Valledupar, puesto que en 2025, fue el ganador de una convocatoria realizada por la Fundación de la Leyenda Vallenata, para el diseño de un pabellón en la entrada del parque Consuelo Araujo Noguera, cuando se le rindió homenaje a Omar Geles.

El hoy fallecido era estudiante de arquitectura en la Universidad del Área Andina, por lo que con su talento, conocimiento y creativa, hizo el pabellón que llamó ‘Los caminos de la vida’, entre 18 propuestas que presentaron el resto de sus compañeros.

Para ese entonces este joven manifestó: “Hola mi nombre es José David Martínez Martelo, mi proyecto se llama ‘los caminos de la vida’, homenajeando una de las canciones de nuestro cantautor del vallenato y es dedicado a Hilda Suárez y a su hijo Omar Geles, y podemos ver el crecimiento de Omar Geles y su metamorfosis hasta su vida adulta. La señora Hilda juega un papel muy importante porque fue el principal apoyo para él. Para el diseño se tuvieron en cuenta los colores y otros aspectos que hacen parte de este interesante pabellón”.

Finalmente indicó que se sentía muy orgulloso de sí mismo porque se significaba un logro muy importante en su vida.

Al conocerse este hecho, la Fundación Universitaria del Área Andina, con sede en Valledupar, expresó toda su solidaridad y condolencias a sus familiares, amigos, compañeros y docentes del joven hoy fallecido, indicaron que dejó una huella significativa destacándose por su talento, creatividad y compromiso con su formación académica y universitaria, cualidades que serán recordadas por quienes compartieron con él.