Parecía que no se iba a dar, pero se dio. Junior hizo un último esfuerzo económico y logró la contratación de Cristian Barrios.

El extremo barranquillero, que arribará mañana a Curramba, cambia la roja escarlata del América para cumplir su sueño de vestir la rojiblanca de Junior, convirtiendo en el último refuerzo ‘Tiburón’ de cara al primer semestre de 2026.

Junior cierra con esta contratación un mercado movido. Barrios se une a una lista de refuerzos en la que se encuentran Kevin Pérez, Juan David Ríos, Jannenson Sarmiento, Jean Pestaña y, nada más y nada menos, que Luis Fernando Muriel.

Barrios se pondrá a disposición del técnico uruguayo Alfredo Arias, pensando en el primer duelo de la Superliga ante Santa Fe, programado para este jueves a las 7:30 p.m.

El extremo, de 27 años, será presentado mañana, junto al resto de refuerzos, en el Pabellón de Cristal del Malecón del Río, en un evento donde se hará la exhibición oficial de la nómina de 25 jugadores con la que Junior encarará la competencia en la Liga I-2025.