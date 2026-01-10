Pasan las horas y Junior sigue manteniendo en vilo a su afición con el anuncio oficial de Luis Fernando Muriel. El ‘juniorismo’ sigue a la expectativa, actualizando una y otra vez el perfil del cuadro barranquillero en las distintas redes sociales para ver si por fin sale la noticia más esperada, la llegada del delantero nacido en el municipio de Santo Tomás.

Ayer, como en los últimos días, Junior volvió a alimentar la ilusión rojiblanca con una serie de trinos que lanzó en la plataforma X, en horas de la mañana. Inicialmente nadie entendía lo que hacía el CM del cuadro barranquillero, pero de un momento a otro todo comenzó a clarificarse.

Primero publicó un mensaje que decía: ‘La hinchada cree’. Para luego, en un lapso de 24 minutos (el número que identifica al delantero atlanticense), colocar otros como: ‘El abrazo espera’, ‘Infinita emoción’, ‘Rojiblanco hasta siempre’, ‘Un sentimiento eterno’, ‘Mi casa llena’, ‘Somos familia’, ‘Incondicional siempre’, ‘Un amor vuelve’ y ‘Lo soñamos juntos’.

Lo interesante de este ejercicio es que terminó siendo un acróstico, porque si juntamos la primera letra de cada frase –empezando por la última, hasta la primera– se forma el nombre Luis Muriel. Sin duda la idea fue todo un éxito, porque genero mucha expectativa y miles de interacciones y me gustas. Otra prueba más de que el fichaje ya está en su recta final y solo falta el anuncio oficial.

EL HERALDO pudo saber que la idea inicial del equipo rojiblanco es realizar el anuncio del fichaje el mismo día de la presentación oficial de la nómina para este primer semestre del año, es decir, el próximo martes (se llevará a cabo en el Pabellón de Cristal, ubicado en el Malecón del Río). Claro que esa idea podría cambiar en las próximas horas, dependiente de los acontecimientos.

La operación se mantiene igual. Junior está a la espera del papel que certifique que el Orlando City libera a Muriel y hasta el cierre de esta edición aún no había llegado a las oficinas rojiblancas. Es un tema tramital, que, al parecer, no remite complejidad alguna.

Muriel, por su parte, sigue a la espera en Barranquilla. Su sueño está muy cerca de cumplirse. Un sueño al que le apostó con toda en esta oportunidad, haciendo un gran esfuerzo para poder vestirse de rojiblanco. Un esfuerzo que fue correspondido por el cuadro barranquillero, que realizará una desembolso grande para que el atacante sea su refuerzo rimbombante para la Copa Libertadores 2026.

Apenas el Junior tenga el ‘Ok’ del Orlando City, de inmediato desactivará la salida del ‘Tití’ Rodríguez al Deportivo Cali. Con esto cerraría por completo el libro de contrataciones.