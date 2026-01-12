Al cierre del año inmediatamente anterior, desde la Secretaría de Salud Local de Valledupar, dieron a conocer que los indicadores con mayor preocupación para la entidad mostraron una significativa reducción, destacando la puesta en marcha del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y el Observatorio Municipal de Salud (OMS), herramientas que representan un salto hacia la modernización, permitiendo que el municipio transite hacia una salud basada en datos, con respuestas más rápidas y una vigilancia epidemiológica en tiempo real.

En este sentido, la capital del Cesar alcanzó una reducción del 14,7% en embarazo adolescente; disminución del 12,15% en casos de acceso carnal notificado; la tasa más baja en mortalidad por suicidio por cada 100.000 habitantes que fue de 2,6; hubo cero transmisión vertical de VIH binomio madre e hijo, entre otros destacados aciertos.

A nivel comunitario, más de 12.000 personas resultaron beneficiadas por el programa ‘Valledupar Te Cuida’ y la protección de 86.000 ciudadanos, mediante esquemas de vacunación completos.

Por ello, tienen como meta el fortalecimiento del Observatorio de Salud Pública. Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) por 12 meses para garantizar continuidad. Reorganización de funciones de la sectorial bajo los nuevos lineamientos del Plan Decenal de Salud Pública (PDSP). Modernización operativa de la red de prestación de servicios y fortalecimiento de la salud nutricional y materna.

La secretaria Local de Salud, Jaide Medina Calderón, indicó que seguirán trabajando articuladamente para superar estos resultados. “Estamos convencidos de que el camino es la transformación digital y la atención humanizada”.