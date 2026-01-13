En el Juzgado Primero Promiscuo Municipal con Funciones de Control de Garantías de La Paz, Cesar, fue judicializado por los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, e incendio, el ciudadano José Luis Ospino Cano, de 27 años, oriundo de El Paso, por el asesinato del ganadero Juan Felipe Ustariz González, en hechos registrados el 20 de enero de 2019.

La captura de este sujeto se dio en la estación de Policía de Marinilla, Antioquia.

De acuerdo con la Fiscalía 8 Especializada de la seccional Cesar, el capturado estuvo involucrado en todos los hechos que llevaron a la víctima a la muerte en la finca La Filadelfia, zona rural de Valledupar, debido a que se descubrió el hurto de ganado.

Para el día de los hechos, Juan Felipe Ustariz González, llegó hasta el predio propiedad de sus padres, en compañía de Óscar Pupo quien fungía como conductor de confianza de la familia. También estaba con ellos Daniel Almenares, vacunador de reses, ya que iban a realizar este procedimiento al ganado.

De igual manera estaban Jackson Cano Surmay, Onel Díaz, Manuel Cano Surmay y Julio César Estrada Tobías, encargados de recoger las reses para la vacunación.

En ese momento Juan Felipe Ustariz se percata que hacen faltas reses y habían terneros sin marcar, por lo que decide llamar a su madre y comunicar lo que estaba sucediendo en la finca. Seguidamente ingresan al predio dos personas más; Ladimir Antonio Luna Cano, - hoy condenado a 39 años de cárcel-, por aceptar su participación en el asesinato.

Este último sujeto ingresó con José Luis Ospino Cano, recientemente judicializado. Ambos portaban pasamontañas, e intimidaron a todos los presentes, hasta subir a Ustariz González a la camioneta de su propiedad y matarlo de un impacto de bala en la cabeza.

Seguidamente Ospino Cano les quita a todos los celulares para luego irse de la finca, con el cadáver en la camioneta. Luego este hombre con gasolina rocía todo el vehículo y le prende fuego con el cuerpo sin vida dentro.

Condenados a 39 años de prisión

Por el asesinato de ‘Puro’ Ustariz, como era conocido el occiso, fueron condenados a 39 años de prisión: Óscar Antonio Pupo Martínez, conductor de confianza de la familia por más de 10 años. Fue señalado como el autor intelectual que planeó el crimen. El móvil fue evitar que el ganadero lo denunciara tras descubrir que Pupo le robaba ganado, leche y combustible.

Jackson Cano Surmay, se desempeñaba como el capataz de la finca ‘Filadelfia’, según las investigaciones, fue quien consiguió el arma de fuego y colaboró en la logística del asesinato.

Ladimir Antonio Luna Cano, alias ‘el ñato’ primo del capataz y señalado como el autor material (sicario). Fue quien disparó contra Ustariz.