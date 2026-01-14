La representante del corregimiento Chochó en las Festividades del 20 de Enero, Zulay Ortega, fue elegida por la Armada Nacional como su reina.

La velada de elección y coronación, espacio que resalta la cultura, la identidad y el compromiso social de la mujer Colombiana, se efectuó en la sede de la Primera Brigada de Infantería de Marina, con sede en el municipio de Corozal, y contó con la participación de los hombres y mujeres que están acantonados en esta unidad de la fuerza pública.

Los infantes escogieron a su representante de entre el ramillete de 17 participantes en el Reinado Popular del 20 de Enero o Dulce Nombre de Jesús en este 2026.

De acuerdo con la Armada, “la reina escogida se destacó por su integridad, compromiso social y amor por las tradiciones de su región. Con este evento la Armada de Colombia, a través de la Infantería de Marina, reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la cultura, el tejido social y el respeto por nuestras tradiciones”.

