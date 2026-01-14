Compartir:
Por:  Maria Victoria Bustamante Fernandez

La representante del corregimiento Chochó en las Festividades del 20 de Enero, Zulay Ortega, fue elegida por la Armada Nacional como su reina.

La velada de elección y coronación, espacio que resalta la cultura, la identidad y el compromiso social de la mujer Colombiana, se efectuó en la sede de la Primera Brigada de Infantería de Marina, con sede en el municipio de Corozal, y contó con la participación de los hombres y mujeres que están acantonados en esta unidad de la fuerza pública.

Los infantes escogieron a su representante de entre el ramillete de 17 participantes en el Reinado Popular del 20 de Enero o Dulce Nombre de Jesús en este 2026.

De acuerdo con la Armada, “la reina escogida se destacó por su integridad, compromiso social y amor por las tradiciones de su región. Con este evento la Armada de Colombia, a través de la Infantería de Marina, reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la cultura, el tejido social y el respeto por nuestras tradiciones”.

