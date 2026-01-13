Las Festividades del 20 de Enero o Dulce Nombre de Jesús que se desarrollan en Sincelejo desde el pasado jueves entran en la presente semana en uno de los mejores momentos, pues llegan los eventos públicos masivos.

Lea más: Prográmese para gozarse este martes las Festividades del 20 de Enero, en Sincelejo

Para ello es fundamental la seguridad y el orden, y de esto se van a encargar mil hombres y mujeres de la Policía y la Armada Nacional. Así los dieron a conocer los coroneles Óscar Herrera Contreras, comandante encargado de la Policía en Sucre, y el coronel Yerly Alexánder Carreño, comandante del Batallón de Infantería de Marina N° 14, durante una rueda de prensa este martes 13 de enero.

El coronel Carreño anotó que los infantes de Marina serán los encargados del tercer anillo de seguridad. Además del personal que hace parte del Bloque de Búsqueda contra el Multicrimen y que está de manera permanente en la ciudad, fue asignado un pelotón de 120 hombres más para atender la seguridad durante estas fiestas enerinas.

Ver más: La Policía ya escogió a su reina de las Festividades del 20 de Enero, en Sincelejo

Mientras que la Policía Nacional dispone de 750 uniformados de las especialidades de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) antes Esmad, Fuerza Disponible, Gaula, Tránsito, Turismo, Comunitaria, Sijin, Sipol y Carabineros, sin descuidar los demás servicios en la ciudad que están a cargo de la vigilancia.

Por su parte el alcalde Yair Acuña Cardales sostuvo que los servicios de Policía alrededor de las fiestas enerinas serán reforzados con sobrevuelos y el uso de drones 24/7.

Adicional a ello hay, según el mandatario de los sincelejanos, mil personas en la parte logística de las fiestas.

Lea también: Invaden con publicidad política el templo de la cultura de Sincelejo

“Invito a todos los ciudadanos a vivir y gozarse con respeto, responsabilidad, orden y convivencia estas fiestas”, sostuvo el alcalde, al tiempo que destacó el orden que por primera vez hubo en el Desfile de Motos que fue incluido en la programación y que fue encabezado por las autoridades.