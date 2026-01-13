Compartir:
Por:  Maria Victoria Bustamante Fernandez

En el sexto día de las Festividades del 20 de Enero o Dulce Nombre de Jesús los sincelejanos y visitantes podrán disfrutar de diversos eventos.

Leer más: Cerca de 142 mil vehículos se movilizaron por las vías de Córdoba en el puente de Reyes

La programación se abre a partir de las 11:00 de la mañana con la elección de la Reina de Comaderas, evento que se desarrollará en la sede de la entidad en la Avenida Ocala, de Sincelejo.

Invaden con publicidad política el templo de la cultura de Sincelejo

A las 3:00 de la tarde la Armada Nacional elegirá su reina en la sede de la Primera Brigada de Infantería de Marina, en Corozal.

Le puede interesar: Detienen en Cartagena a una pareja de traficantes de drogas sintéticas

Y a partir de las 5:00 de la tarde en el Teatro Municipal de Sincelejo será el Homenaje a la Reinas del 20 de Enero.

En este mismo escenario se desarrollará desde las 3:00 de la tarde la agenda del Festival Enerino de las Artes.

Abre el espectáculo en la Plazoleta la denominada Corraleja de la vida con la participación de artistas de las artes plásticas y visuales.

No olvide leer: La Policía ya escogió a su reina de las Festividades del 20 de Enero, en Sincelejo

A las 6:00 de la tarde es el Enerino de la Poesía Femenina y del Teatro y la Música.

A su vez, en un lote ubicado a un costado de la vía Sincelejo-Sampués, ya se avanza en la construcción de la monumental Plaza Toro Bravo, donde a partir del 20 de Enero se realizarán seis tardes de corralejas.