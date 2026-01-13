En el sexto día de las Festividades del 20 de Enero o Dulce Nombre de Jesús los sincelejanos y visitantes podrán disfrutar de diversos eventos.

La programación se abre a partir de las 11:00 de la mañana con la elección de la Reina de Comaderas, evento que se desarrollará en la sede de la entidad en la Avenida Ocala, de Sincelejo.

A las 3:00 de la tarde la Armada Nacional elegirá su reina en la sede de la Primera Brigada de Infantería de Marina, en Corozal.

Y a partir de las 5:00 de la tarde en el Teatro Municipal de Sincelejo será el Homenaje a la Reinas del 20 de Enero.

En este mismo escenario se desarrollará desde las 3:00 de la tarde la agenda del Festival Enerino de las Artes.

Abre el espectáculo en la Plazoleta la denominada Corraleja de la vida con la participación de artistas de las artes plásticas y visuales.

A las 6:00 de la tarde es el Enerino de la Poesía Femenina y del Teatro y la Música.

A su vez, en un lote ubicado a un costado de la vía Sincelejo-Sampués, ya se avanza en la construcción de la monumental Plaza Toro Bravo, donde a partir del 20 de Enero se realizarán seis tardes de corralejas.