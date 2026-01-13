Un balance altamente positivo en lo que ha movilidad se refiere durante el puente festivo de Reyes Magos presentó el Departamento de Policía Córdoba, a través de la Seccional de Tránsito y Transporte.

De acuerdo con el reporte oficial, por los ejes viales de Córdoba se movilizaron 141.797 vehículos, de los cuales 69.037 ingresaron y 72.760 salieron, evidenciando un flujo vehicular significativo propio de esta temporada de inicio de año.

Para reducir los riesgos de siniestralidad, fue fortalecido el dispositivo de seguridad vial mediante el incremento de los planes de control enfocados en las conductas de mayor incidencia en accidentes de tránsito, como la conducción bajo los efectos del alcohol, el exceso de velocidad y la verificación de la documentación y condiciones técnico-mecánicas de los vehículos, ejerciendo control permanente a los diferentes actores viales.

Como resultado de estas acciones fueron impuestos 115 comparendos por distintas infracciones de tránsito. Entre las más recurrentes se destacan: 36 por no uso del casco de protección, 29 por no portar licencia de conducción, 15 por no contar con la revisión técnico-mecánica vigente, 11 por SOAT vencido y 24 por otras infracciones.

En cuanto a la siniestralidad vial, hubo una persona fallecida, cifra igual a la del año anterior. Así mismo, se presentó una persona lesionada, lo que representa una reducción del 50 % frente al 2025, cuando se reportaron dos casos.

El Departamento de Policía Córdoba agradeció a la ciudadanía por acoger las recomendaciones en materia de seguridad vial, destacando su compromiso como un ejemplo de cultura de seguridad y convivencia para la región y el país.