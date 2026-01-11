De las alzas de los productos y servicios en este 2026 no escapa el sector transporte, de allí que las tarifas ya empiezan a tener sus ajustes.

Para el caso del pasaje de colectivo o buseta urbano en la ciudad de Montería, este registra un aumento de 300 pesos con ocasión de la tarifa establecida anteriormente, pasando entonces de 3.200 pesos a $3.500 por trayecto.

Esta tarifa, en comparación con la que tenía estipulada el gremio transportador registra una baja de 200 pesos en tanto que ellos para este 2026 pretendían cobrar 3.700 pesos, pero gracias a un acuerdo con el alcalde Hugo Kerguelén García la definieron en 3.500 pesos.

El mandatario de los monterianos sostuvo que para calcular el ajuste de la tarifa del transporte urbano tuvieron en cuenta muchos factores económicos, entre ellos el Índice de Precios al Consumidor, el incremento del salario mínimo, el alza en los valores de los seguros que deben tener los vehículos de servicio público y también al aumento en el valor de los combustibles.

El nuevo valor del transporte urbano en Montería, que representa un incremento del 9,4 %, empezará a regir a partir de la próxima semana cuando la alcaldía oficialice el decreto.