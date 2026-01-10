Tras el cierre de 2025, Montería se consolida como una de las ciudades con mayor estabilidad de precios en Colombia.

De acuerdo con el más reciente informe del DANE, la capital cordobesa registró una variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 3,92%, cifra significativamente inferior al promedio nacional, que se ubicó en 5,10%.

Así lo dio a conocer el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, al indicar que este comportamiento posiciona a la capital cordobesa como la tercera ciudad con menor inflación del país, solo superada por Santa Marta y Valledupar, y muy por debajo de ciudades como Bucaramanga y Pereira, que registraron niveles cercanos al 5,80%.

La brecha de 1,18 puntos porcentuales frente al índice nacional evidencia un mejor desempeño en el control del costo de vida para los hogares monterianos.

“Cerrar el 2025 con una inflación del 3,92% es una señal clara de que Montería avanza por el camino correcto. Esto significa mayor tranquilidad para las familias, más poder adquisitivo y un entorno favorable para la inversión y la generación de empleo”, sostuvo Kerguelén García.

El informe del DANE resalta que Montería presentó incrementos moderados en componentes clave de la canasta familiar, especialmente en alimentos (3,66%) y alojamiento y servicios públicos (2,62%), rubros que crecieron muy por debajo del promedio nacional y contribuyeron de manera decisiva a la estabilidad de precios en la ciudad.

Las cifras de alojamiento y servicios públicos confirman que Montería es una ciudad altamente competitiva y atractiva para la realización de grandes eventos.

El secretario de Desarrollo Económico, José Nicolás Barrios, señaló que este desempeño fortalece la competitividad del municipio, toda vez que “una inflación controlada nos permite ofrecer mejores condiciones para el consumo, el emprendimiento y la inversión. Montería se consolida como una ciudad con costos estables, lo que la hace más atractiva para nuevos proyectos productivos y para el crecimiento del comercio local”, indicó el funcionario.