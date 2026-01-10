Jean Pestaña: defensa central puro: con el físico, el temperamento, la concentración y el esfuerzo extra para salvar la jugada que los define (defender no es solo una habilidad, es una pasión, en palabras de Franco Baresi). Posee un buen juego aéreo en las dos áreas. Con una técnica correcta para conducir y distribuir el balón. Como la mayoría de los defensas de su perfil, a veces imprudentemente exagera en la utilización de su fuerza física y se acerca a lo prohibido por el reglamento.

Juan David Ríos: medio campista de marca, de primera línea, de recuperación, cualquiera de estas nomenclaturas le calza. Como también aquello de cambia su piel por la pelota: las disputa todas como si en cada una de ellas se empezara a ganar el partido. Jugador de fuerte temperamento, despliegue innegociable y técnica simple. Le agrega una buena pegada de media distancia. Suele confundir agresividad con agredir. Valiente con pendenciero. Esa versión no le hace bien a él y tampoco al equipo.

Jannenson Sarmiento: tiene las características del volante 10 añorado por estos lares. Zurdo, de fibra fina, amplia visión de juego, atildada técnica, pases precisos. Una pierna izquierda bien educada para el remate y para darle calidad a la posesión del balón. Participa con criterio en la jugada de valor gol, el de su compañero y el de él. Su gran desafío será demostrar que es capaz de ponerlas en acción, con continuidad y efectividad, en una competencia de mayor nivel y en un equipo con más altos objetivos, con más exigencias y compromiso internacional.

Kevin Pérez: un delantero eléctrico, astuto, encarador, explosivo en la gambeta. Potente en el arranque, veloz y con habilidad en espacio reducido. Este semestre le ampliaron su radio de acción: pasó de jugar por las puntas a transitar todo el frente de ataque. Es incisivo y provoca sobresaltos a las defensas rivales. La alta carga de peligrosidad que logra generar es inversamente proporcional a sus aciertos en la zona de definición. No se ha llevado bien con el gol.

Post Scriptum: en 2026 retomo: la sede Bomboná del Junior debería llevar el nombre Othón Alberto Dacunha.