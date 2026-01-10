A Barranquilla serían trasladados en los próximos días los cabecillas de Los Costeños y Los Pepes, Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, y Digno Palomino, respectivamente; según se conoció este sábado 10 de enero.

La medida se da a través de una solicitud firmada por Jorge Lemus, jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, y que va dirigida a Andrés Idárraga, ministro de Justicia.

Dicho documento, se apoya en la Resolución Ejecutiva N.º 442 del 5 de diciembre de 2025 “Por la cual se autoriza adelantar acercamientos exploratorios y contactos con las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto autodenominadas ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’”.

La solicitud no precisa fechas para el traslado a la capital del Atlántico, pero sí pide a esta cartera del gobierno nacional adecuar las condiciones de seguridad para concretar el traslado, recordando que la decisión se encuentra dentro de un proceso de diálogos de paz entre los líderes de las peligrosas estructuras criminales que azotan a Barranquilla y la región.

“En el marco del desarrollo de este proceso de Paz Urbana, la Consejería Comisionada de Paz avanzó en la caracterización de veinte (20) privados de la libertad, quienes fueron solicitados por parte del líder de esta estructura, señor Jorge Díaz Collazos, para ser trasladados a la Cárcel de Media Seguridad de El Bosque, ubicada en el Distrito de Barranquilla. Este listado será enviado por parte de la Consejería Comisionada de Paz de forma oportuna mediante los canales acordados con su despacho para tal fin”, se lee en el documento.

En estas líneas, el solicitante recuerda que la resolución autoriza adelantar dichos acercamientos con el fin de verificar su voluntad real de paz, avanzar en la formalización de diálogos y conversaciones, y celebrar acuerdos con los objetivos indicados por el presidente de la República.

El panorama actual de seguridad

Hay que tener en cuenta que, en meses anteriores, analistas de seguridad y fuentes del Inpec cuestionaron el planteamiento de un posible traslado de alias Castor y Digno Palomino a Barranquilla, asegurando que la ciudad no cuenta con establecimientos carcelarios de máxima seguridad.

Esta solicitud llega a 10 días de culminar la tregua pactada el año pasado por los cabecillas de Los Costeños y Los Pepes, mientras avanzan con el proceso de unos diálogos de paz, bajo el acompañamiento del Gobierno nacional.

Si bien se ha manifestado que esta tregua ha significado en cierta parte la reducción de los homicidios en Barranquilla y el área metropolitana al finalizar el 2025, el inicio violento de este nuevo año, con más de 23 asesinatos, pone en entredicho la tregua.