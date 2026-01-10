Sigue el reporte de hechos violentos en el municipio de Sabanagrande (Atlántico). Al caso ocurrido en la noche del jueves, cuando una mujer fue herida con arma de fuego, 24 horas después se sumó el suceso de otra ciudadana lesionada por ataque a tiros en el mismo municipio.

Sobre el reciente intento de homicidio, el Departamento de Policía informó este sábado 10 de enero que, aproximadamente, a las 9:45 de la noche, fue herida con arma de fuego una mujer, de 18 años, en esta población.

Según información preliminar, hasta la calle 3 con carrera 16, en plena vía pública del barrio Tiburón, llegaron dos sujetos en una motocicleta y le dispararon sin mediar palabras.

La víctima fue auxiliada y trasladada hasta el hospital Universidad del Norte, en el municipio de Soledad, donde recibe atención médica.

Frente a estos hechos, unidades de Policía Judicial realizan labores de verificación y recolección de información que permitan esclarecer los móviles de estos casos y dar con la captura de los responsables.

Más detalles del caso

A esta versión de la Policía del Atlántico se sumó el relato de la comunidad, que identificó a la víctima de los hechos con el nombre de Marizol, sin más datos. Además, indicaron que la joven recibió cinco impactos con arma de fuego.

En primera instancia, la ciudadana fue auxiliada y trasladada de urgencias a un centro de salud de Sabanagrande, pero ante la gravedad de las heridas, debió ser remitida al mencionado centro asistencial de mayor complejidad.

El suceso del jueves

Una serie de detonaciones con arma de fuego interrumpieron la tranquilidad en el ambiente del municipio de Sabanagrande (Atlántico) en horas de la noche de este jueves 8 de enero, cuando una mujer resultó herida por un ataque a tiros.

De acuerdo con versiones preliminares, en hechos que son materia de investigación, fue lesionada la ciudadana, de 21 años, cuando el reloj marcaba las 7:30 p. m., aproximadamente, en la calle 11 con carrera 12.

Hasta ese sector de la población llegaron dos sujetos en una motocicleta y le dispararon en plena vía pública a la víctima, sin mediar palabras, para posteriormente darse a la huida con rumbo desconocido.

Mientras los individuos huían a bordo del vehículo a toda velocidad, la comunidad de la zona y unidades del Departamento de Policía del Atlántico que atendieron el caso auxiliaron a la afectada y la trasladaron en una ambulancia a un centro asistencial, para ser valorada por los médicos de turno.

Se conoció que la mujer que fue blanco del atentado con arma de fuego en las últimas horas había sido capturada el pasado 3 de junio del año 2024, por el delito de porte de estupefacientes.