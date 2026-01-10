En la tarde de este viernes 9 de enero, la defensa de Álvaro Felipe Rivera, señalado como presunto feminicida de la joven Valentina Cepeda, tuvo la oportunidad de presentar sus argumentos en la audiencia virtual de medida de aseguramiento.

El abogado Carlos Perilla se apoyó en testimonios que allegados de la mujer, de 22 años, brindaron a la Fiscalía en el 2024, año en que ocurrieron los hechos, más exactamente el 9 de abril en la habitación de un apartamento de Villa Campestre, en Puerto Colombia.

“También informa o establece unas circunstancias donde aparece un tipo de comportamiento. Por ejemplo, Valentina se estaba exigiendo para complacer a Felipe, eso hace referencia a la práctica de Jiu-Jitsu a la que entrenaban los dos. Ella respondió que sí, como era tan bueno entrenando, ella confiaba en él, una situación de confianza, y le gustaba compartir ese tipo de espacios”, expresó el defensor, leyendo uno de los testimonios.

Además, tuvo en cuenta relatos en los que se detalla el consumo de medicamentos, por parte de la joven, sus asistencias al psicólogo, y supuestos episodios de “esquizofrenia y bipolaridad”. Menciona, según las declaraciones brindadas por allegados en entrevistas con la Fiscalía, que “se golpeaba con el volante” del carro.

Más detalles del caso

Hay que recordar que, tras confirmarse el deceso de Valentina, Álvaro Rivera sostuvo que se trataba de un caso de suicidio. Sin embargo, tras las investigaciones y ser capturado el pasado domingo 4 de enero, el ente acusador lo imputó por el delito de feminicidio agravado, cargo que el acusado no aceptó.

Basado en las necropsias, el fiscal indicó que las lesiones que presentó el cuerpo de Cepeda Rodríguez, más específicamente a la altura del cuello, no son propias de un ahorcamiento por el columpio de yoga, como lo explicó en su momento el señalado, de 44 años, sino por estrangulamiento y otros ataques con técnicas de Jiu-Jitsu.

Fotografía de Felipe Rivera, capturado por la Fiscalía como presunto feminicida de Valentina Cepeda.

Tras dos horas de brindar declaraciones ante el juez séptimo penal municipal de Control de Garantías, el abogado Perilla pidió que no se tuviera en cuenta la solicitud de medida de aseguramiento para du defendido.

“Él estableció dos situaciones para que se le diera directamente la medida de aseguramiento carcelaria y era: peligro de fuga y peligro con la comunidad. En ese orden de ideas, señoría, esa situación está totalmente desvirtuada”, indicó Perilla.

Tras escuchar a todas las partes, el juez analizará cada declaración y programó la audiencia donde dictará el fallo para el día 15 de enero a las 3 p. m.