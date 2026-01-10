Compartir:
La Policía Metropolitana de Barranquilla reportó en la mañana de este sábado la captura de un hombre señalado de cobrar extorsiones en el barrio Centro de la ciudad.

De acuerdo con el informe, la Seccional de Tránsito y Transporte de Barranquilla detuvo en flagrancia al sujeto durante labores de patrullaje y control adelantadas en el centro de la ciudad.

El procedimiento se llevó a cabo en la carrera 38 con calle 38, barrio Centro, donde los uniformados interceptaron a un ciudadano, señalado presuntamente de exigir dinero a una persona del sector.

Durante la intervención policial se logró la incautación de un teléfono celular, nueve adhesivos y la recuperación de 300 mil pesos, producto de la actividad delictiva. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Al respecto, el brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, señaló: “La Policía Nacional mantiene una ofensiva permanente contra la extorsión, especialmente para proteger al comercio y a la ciudadanía. Invitamos a denunciar oportunamente estos hechos para seguir golpeando de manera contundente a las estructuras criminales”.

Cualquier hecho delictivo puede ser denunciado a través de la Línea de Emergencias 123 y la Línea Contra el Crimen 317 896 5523.