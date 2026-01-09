Un operativo de reacción inmediata adelantado por unidades de la Policía Nacional en el municipio de Ponedera permitió la captura en flagrancia de un hombre de 21 años y la aprehensión de un adolescente de 15, señalados de presuntamente haber causado lesiones personales con arma de fuego a una mujer.

Los hechos se registraron en la carrera 18 con calle 16, barrio Jorge Eliécer Gaitán, donde, según la información suministrada por la comunidad, una mujer de 42 años resultó herida tras un ataque con arma de fuego. De inmediato, residentes del sector alertaron a las autoridades a través del dispositivo PAD, indicando que los presuntos responsables habían huido a bordo de una motocicleta de color negro con rumbo hacia la vía Oriental.

En respuesta al llamado, uniformados que realizaban labores de patrullaje, registro y control en el barrio La Plaza activaron el Plan Candado, logrando interceptar y detener a los dos señalados pocos minutos después.

Tanto el hombre capturado como el adolescente aprehendido fueron identificados por la comunidad como los presuntos responsables del ataque, por lo que fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para el respectivo proceso judicial.

Entre tanto, personal de la Seccional de Investigación Criminal (SIJÍN) asumió la investigación del caso, con el objetivo de esclarecer los móviles del hecho y establecer plenamente las circunstancias en las que ocurrió la agresión.

El coronel Eddy Javier Sánchez Sandoval, comandante del Departamento de Policía Atlántico, reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar oportunamente cualquier hecho que afecte la seguridad y la convivencia, recordando que la línea 123 se encuentra habilitada las 24 horas para recibir información.